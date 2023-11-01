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Произошедшие события в аэропорту Махачкалы, вызвали серьезное беспокойство. По мнению председателя Духовного управления мусульман Республики Татарстан, Камиля Самигуллина, эти события имеют внешние источники, и, по его словам, они являются следствием действий Израиля.
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Муфтий также выразил уверенность в том, что произошедшее в данном российском регионе является чистой провокацией, основанной на чувствах верующих и их вовлеченности в события в Газе.
Он призвал к пониманию и снисхождению к тем, кто стал жертвой этой провокации, подчеркнув, что это поможет сорвать планы западных спецслужб, которые, по его мнению, стремятся разрушить нашу страну, разжигая конфликты между представителями разных национальностей и религий.
Стоит отметить, что 29 октября сотни жителей Дагестана проникли на территорию аэропорта Махачкалы после сообщений о прибытии самолета из Тель-Авива.