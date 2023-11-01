Темпы роста цен в Европе резко замедлились

По данным аналитиков Статистической службы Евросоюза (Eurostat), в октябре текущего года темпы роста потребительских цен в еврозоне достигли своего минимума за последние два года, снизившись до 2,9 процента. Эту информацию сообщает агентство Bloomberg.

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На пороге ноября 2023 года еврозона близка к достижению цели, установленной Европейским центробанком (ЕЦБ) – два процента инфляции. За последний месяц темпы роста потребительских цен замедлились на 1,4 процента.

Подтвержденные официальные данные по инфляции в еврозоне оказались ниже прогнозов аналитиков, которые предсказывали рост потребительских цен на 3,1 процента в годовом исчислении. Согласно данным статистического ведомства ЕС, ВВП еврозоны уменьшился на 0,1 процента по итогам октября.

Тенденция снижения инфляции в еврозоне сохраняется не первый месяц. Например, в сентябре годовая инфляция составила 4,3 процента, а в августе достигла отметки в 5,2 процента. Эксперты связывают эту динамику в основном со снижением стоимости энергоресурсов.

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