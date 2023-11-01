Минобороны заявило об уничтожении двух американских БМП Bradley

На донецком направлении произошли значимые события в ходе столкновения российских военнослужащих с силами Вооруженных сил Украины. Согласно данным, полученным из Министерства обороны 31 октября, российские бойцы из подразделения "Южная" группировки войск совместно с артиллерией и тяжелыми огнеметными системами успешно атаковали позиции противника в районах Клещеевка и Курдюмовка в Донецкой народной республике.

реклама

Общее число потерь сил противника на данном направлении оценивается впечатляющим образом - до 170 военнослужащих, трое танков, две боевые машины пехоты Bradley американского производства, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Помимо этого, важно отметить, что Вооруженные силы России провели успешные удары по объектам производства беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров противника в районе Малодолинского Одесской области.