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Американские корпорации стремятся получить существенное увеличение прибыли в контексте нарастающего конфликта между Палестиной и Израилем. Об этом заявил известный обозреватель Илай Клифтон из издания The Guardian.
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Согласно информации журналиста, крупные американские финансовые гиганты Morgan Stanley и TD Bank нацелены на извлечение выгоды из ситуации, связанной с конфликтом в Газе. Их уверенность заключается в том, что этот рост прибыли становится возможным благодаря активному развитию авиационной и военной промышленности.
"ХАМАС стимулировал дополнительный спрос, и у нас есть это внимание со стороны президента (Джо Байдена, прим. ред.), который рассматривает выделение огромной суммы в размере 106 миллиардов долларов", - отметил генеральный директор и старший аналитик TD Cowen Кай фон Румор.
Тем не менее, журналист подчеркнул, что обсуждение финансовой выгоды, которую можно получить из далекого вооруженного конфликта, вызывает серьезные нравственные вопросы.
Следует напомнить, что 7 октября Израиль сообщил о ракетных обстрелах из сектора Газа, после чего израильская армия объявила о начале военной операции в Газе. В результате этого 27 октября Израиль провел вторжение на территорию Газы.