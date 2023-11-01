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Анатолий Антонов, посол Российской Федерации в Соединенных Штатах, выразил категоричную позицию, утверждая, что попытки Соединенных Штатов подорвать конституционный строй и межнациональное согласие в России обречены на неудачу. Это заявление сделано в сообщении РИА Новости.
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Дипломат подчеркнул, что Россия всегда славилась своей выдающейся способностью поддерживать гармонию между нациями и религиозными общностями. Антонов призвал американское руководство пересмотреть свои действия и уделить должное внимание внутренней безопасности, особенно в свете растущей угрозы насилия в США.
Посол также выразил недовольство по поводу поддержки Соединенными Штатами своей ядерной военной инфраструктуры и затяжного процесса ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Согласно Антонову, США несут определенную ответственность и могли бы содействовать предупреждению других стран о возможных угрозах в этой области.