Антонов заявил о попытках Вашингтона подорвать конституционный строй в России

Анатолий Антонов, посол Российской Федерации в Соединенных Штатах, выразил категоричную позицию, утверждая, что попытки Соединенных Штатов подорвать конституционный строй и межнациональное согласие в России обречены на неудачу. Это заявление сделано в сообщении РИА Новости.

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Дипломат подчеркнул, что Россия всегда славилась своей выдающейся способностью поддерживать гармонию между нациями и религиозными общностями. Антонов призвал американское руководство пересмотреть свои действия и уделить должное внимание внутренней безопасности, особенно в свете растущей угрозы насилия в США.

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Посол также выразил недовольство по поводу поддержки Соединенными Штатами своей ядерной военной инфраструктуры и затяжного процесса ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Согласно Антонову, США несут определенную ответственность и могли бы содействовать предупреждению других стран о возможных угрозах в этой области.