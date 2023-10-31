В Словакии рассказали об «усталости» Евросовета от обсуждений по Украине

На заседании Европейского Совета прозвучало откровенное безразличие к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Это отметил премьер-министр Словакии, Роберт Фицо, который охарактеризовал атмосферу как "ужасную усталость" от постоянных дебатов по украинской проблематике. Свои замечания он представил, ссылаясь на сообщение РИА Новости.

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Фицо также подчеркнул, что, если раньше Владимир Зеленский был встречен с аплодисментами, то теперь ему не разрешают выступать в некоторых законодательных органах, включая Соединенные Штаты.

Важным моментом в его высказывании стала отметка о том, что Евросоюз в значительной мере подражает политике США, вместо того, чтобы предложить свой мирный план. Вместо этого он продолжает направлять финансовую и военную поддержку в сторону Киева.

Фицо заключил свою речь следующими словами: "Все это заставляет президента Украины бессильно продолжать свою стратегию: давайте, оставьте в прошлом, у вас есть миллиарды евро, у вас есть оружие, идите и продолжайте бороться, оставьте нас в покое."

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Министр иностранных дел России, Сергей Лавров, ранее заявил, что Украина потеряла свою привлекательность в глазах многих европейских стран, но они продолжают поддерживать Киев в слепом подражании, стремясь убедить себя в своей победе на боевом поле. Лавров также подчеркнул, что Европа впадает в самозаблуждение, веря, что Вооруженные Силы Украины способны одержать верх в этом конфликте.