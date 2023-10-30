Главный раввин России высказался об антисемитских протестах на Кавказе

Главный раввин России Берл Лазар обратил внимание на проявившиеся антисемитские протесты на Кавказе и выразил свою глубокую озабоченность в связи с событиями последних дней. В его обращении, опубликованном в Telegram-канале, главный раввин призвал всех граждан России принимать активное участие в сохранении уникальной атмосферы взаимоподдержки и взаимопонимания в стране.

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Берл Лазар подчеркнул важность традиций взаимного уважения, на которых строятся отношения между разными этническими группами, религиозными конфессиями и культурами в России. В частности, он выделил позитивный опыт взаимодействия мусульман и евреев на Северном Кавказе, где они совместно отмечают праздники, оказывают поддержку друг другу и реализуют совместные социокультурные проекты.

Главный раввин также отметил, что события последних дней свидетельствуют о вызовах перед традиционной дружбой и сотрудничеством разных народов и культур. Он указал на влияние агрессивной пропаганды экстремизма и терроризма в социальных сетях, которая предшествовала проявившимся событиям.

В связи с этим, Берл Лазар призвал сделать всё возможное, чтобы "ядовитые семена экстремизма и терроризма" не нашли плодородной почвы в России. Он также подчеркнул, что федеральные власти осознают эту угрозу и предпринимают меры для защиты основ многонационального государства.

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Главный раввин выразил уверенность в том, что агрессивные действия экстремистов в Черкесске и Нальчике получат жесткий отпор со стороны правоохранительных органов. Раввин также отметил предыдущие события, такие как отобрание документов у мужчины из Израиля в Дагестане, поджог еврейского культурного центра в Нальчике и акция в поддержку Палестины в Черкесске, в которой участвовали более 500 человек, требуя ограничения въезда беженцев из Израиля.