Американский экономист призвал признать Крым и новые территории России

Американский экономист и профессор Колумбийского университета, Джеффри Сакс, в эксклюзивном интервью греческой газете «Катимерини», высказал важные рекомендации для США относительно ситуации на Украине. Он утверждает, что настало время начать переговоры по урегулированию конфликта и признать Крым как составную часть России. Кроме того, Сакс призывает США предоставить гарантии нерасширения НАТО на восток.

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По мнению экономиста, США находятся в завершающей стадии провала своей стратегии на Украине, охарактеризовав это как тридцатилетний фиаско неоконсерваторов. Он подчеркивает, что решения, принятые США и Россией в этом контексте, окажут огромное воздействие на мировую безопасность и благополучие.

Джеффри Сакс также подчеркивает, что инициатива в конфликте на Украине перешла на сторону России, а события в Европе, включая конфликт Польши и Украины, а также формирование правительства Робертом Фицо в Словакии, свидетельствуют о неэффективности текущего подхода США к урегулированию ситуации.

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Кроме того, ранее спикер Палаты представителей США выразил срочную необходимость выделить финансовую поддержку Израилю, что приведет к представлению соответствующего законопроекта в Палате представителей.