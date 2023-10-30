В США заявили об игнорировании Нетаньяху предупреждений ШАБАК об эскалации

Представители Израильской Службы общей безопасности, ШАБАК, активно предостерегали премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о возрастающей угрозе безопасности страны задолго до начала палестино-израильского конфликта, разгоревшегося 7 октября. Как сообщает The New York Times, их предупреждения касались последствий внутренней политики Нетаньяху, которая, по мнению агентов, подрывала стабильность Израиля.

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24 июля, в день одобрения парламентом Израиля судебной реформы, вызвавшей широкие массовые протесты, два высокопоставленных израильских генерала обратились к законодателям срочными предупреждениями о национальной безопасности.

Глава Управления военной разведки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Аарон Халив представил секретные доклады, подчеркивая, что внутренние разногласия могут вдохновить врагов Израиля и подорвать его оборону. В одном из документов говорилось, что лидеры Ирана, Сирии, ХАМАС, «Хезболлы» и Палестинского исламского джихада рассматривают возможность провести агрессивные действия.

Заметно, что на брифинг Халива пришли всего два члена парламента. Тем временем, премьер-министр Нетаньяху отказался встретиться с начальником Генерального штаба вооруженных сил, генералом Герци Халеви, который также пытался донести до него эти важные предостережения.

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Эксперты из США ранее высказали предположение, что разрешение конфликта с ХАМАС может повлиять на политическое будущее Нетаньяху, возможно, приведя к его уходу с поста лидера партии «Ликуд» и, в конечном итоге, с поста премьер-министра страны.