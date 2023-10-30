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NYT: шпионские агентства США практически прекратили сбор данных о планах ХАМАС
В США шпионские агентства практически прекратили сбор данных о ХАМАС

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Американские спецслужбы ограничивают свою разведывательную активность в отношении исламистской группировки ХАМАС, полагаясь на уверенность Израиля в своей способности эффективно управлять ситуацией. Об этом свидетельствует расследование, представленное американской газетой The New York Times (NYT).

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Согласно данным NYT, израильские власти рассматривают ХАМАС скорее как региональную, нежели глобальную террористическую угрозу. Такой взгляд на ситуацию разделяется и в Вашингтоне, что привело к уменьшению активности американских спецслужб по сбору информации о данной группировке.

Источник также утверждает, что американские власти даже рассматривали возможность вербовки членов ХАМАС с целью получения информации о других более приоритетных террористических организациях.

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Представитель американской армии в отставке, генерал Роберт Абрамс, ранее заявил, что одновременное уничтожение ХАМАС и защита мирного населения в секторе Газа почти нереальны.

#новости
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