Раскрыта тактика Армии обороны Израиля в боях в секторе Газа

Силы обороны Израиля (ЦАХАЛ) стратегически ограничивают масштаб своего военного наступления в секторе Газа, в то время как «Исламское движение сопротивления» (ХАМАС) оказывается перед лицом неожиданной стратегической дилеммы. По данным, опубликованным Financial Times, высокопоставленные чиновники в Израиле подчеркивают, что такой ход операции позволяет им доминировать в огневой мощи, минимизировать риски и сберечь собственные ресурсы.

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Эксперты отмечают, что тактика ограниченных наступлений дает армии Израиля не только более выгодное положение, но и обеспечивает возможность действия в труднодоступных районах сектора Газа, особенно на севере. Эяль Хулата, бывший глава Совета по национальной безопасности Израиля, подчеркивает важность постепенного движения, чтобы предотвратить уязвимость в статичных позициях.

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В свете этой информации также становится понятным, что задержки начала полномасштабной наземной операции связаны с переговорами по освобождению пленников, находящихся в удержании ХАМАС. По данным The New York Times, Израиль стремится добиться переговорного решения, а также ожидает, что США развернут дополнительные силы противоракетной обороны в регионе, чтобы обеспечить безопасность своей территории.