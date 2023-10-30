Бастрыкин взял на контроль дело о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы

Глава Следственного комитета России, Александр Бастрыкин, взял личное участие в расследовании инцидента, который произошел в аэропорту Махачкалы 29 октября. Сообщение об этом поступило из ведомства.

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По указанию Бастрыкина, руководитель Следственного управления СК России в Республике Дагестан, Дмитрий Беляев, получил задание выяснить все обстоятельства событий, определить виновных и организаторов происшедшего. Затем будет проведена всесторонняя правовая оценка событий.

Согласно данным МВД, на данный момент установлено личности 150 участников беспорядков, из которых 60 человек находятся под стражей.

Инцидент в аэропорту Махачкалы произошел после появления самолета из Тель-Авива. Протестующие, ворвавшиеся на территорию аэропорта, требовали изгнать евреев, прибывших из Израиля.

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Следственный комитет России в Дагестане уже начал уголовное дело по факту массовых беспорядков, а Росавиация временно приостановила воздушное движение в аэропорту Махачкалы "Уйташ" из-за несанкционированного вторжения на его территорию. Позднее аэропорт был полностью очищен от нарушителей.