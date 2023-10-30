В Китае раскрыли требования США к союзникам

Соединенные Штаты активно продолжают убеждать своих союзников в важности поддержки американской политики в соответствии с их стратегическими потребностями и взглядами на мировой порядок. Это ярко проявляется и в наше время, хотя некоторые страны высказывают свое недовольство таким подходом. Это заявил бывший китайский посол в Вашингтоне, Цуй Тянькай, в ходе своего выступления на X Сяншаньском форуме по вопросам безопасности в Пекине. Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты часто настаивают на том, чтобы их союзники придерживались подобной политики.

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Цуй Тянькай выразил надежду на то, что страны смогут рационально оценивать ситуацию и принимать решения, опираясь на свои собственные интересы.

В современной мировой политике снова возникает вопрос о необходимости выбора стороны, несмотря на негодование многих государств. Тем не менее, по словам Цуй Тянькай, есть страны, которые автоматически определяют свою позицию.

Экс-посол подчеркнул, что конфликт между Вашингтоном и Пекином может иметь серьезные последствия для всего мира. Он призвал стороны объединить усилия, чтобы предотвратить такой сценарий.

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В ближайшее время Соединенные Штаты могут столкнуться со сложными вызовами, в том числе со стороны России и Китая одновременно. Это мнение выразил старший научный сотрудник Института Катона по вопросам безопасности Тед Гален Карпентер. Он также подчеркнул, что Вашингтон постепенно переходит к ведению "холодной войны" с обеими странами одновременно.