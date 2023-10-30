Огневое поражение нанесено двум безэкипажным катерам ВМС Украины

В Черном море обнаружены два украинских беспилотных катера, и Министерство обороны России сообщило о нанесении ими огневого удара. Эту информацию распространило агентство ТАСС, ссылаясь на официальное заявление российских военных.

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Согласно Министерству обороны, на данный момент наружные воды Севастопольской бухты подвергаются внимательному наблюдению, и принимаются меры для обеспечения безопасности в регионе, включая противоминные и противодиверсионные операции.

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Ранее, официальный представитель Вооруженных сил Украины, Дмитрий Плетенчук, высказал угрозы в адрес Крымского моста и подчеркнул, что разрушение этой инфраструктуры станет вопросом, когда Киеву потребуется прекратить связь с Крымом и превратить его в остров. Следует отметить, что теракт на Крымском мосту произошел в октябре 2022 года.