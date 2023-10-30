Армия обороны Израиля нанесла удар по военным объектам в Сирии

В ответ на ракетные атаки, выпущенные из Сирии в сторону Израиля 29 октября, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) предприняла активные меры по нейтрализации угрозы. Согласно информации, полученной из официальных источников армейской пресс-службы в Telegram-канале, военные объекты на сирийской территории были атакованы ЦАХАЛ.

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По данным газеты The New York Times, ссылающейся на высокопоставленных американских чиновников, стоит отметить, что Израиль стремился отодвигать начало полномасштабной наземной операции в секторе Газа, уделяя внимание переговорам по вопросу освобождения пленников, находящихся под наблюдением палестинского исламского движения ХАМАС.

Дополнительно к этому, Израиль учитывал планы США по развертыванию дополнительных противоракетных систем в регионе, что представляет собой еще один аспект сложной геополитической ситуации в регионе.

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