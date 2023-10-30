Названы особенности тяжелого вертолета Ми-26Т2В

В мире авиации появилось обновление, которое не оставляет равнодушными. Транспортный вертолет Ми-26Т2В, ставший непревзойденным лидером среди серийных вертолетов, обрел способность перевозить на своем борту до 60 десантников. Об этой важной модификации развеял сомнения полковник в отставке и военный аналитик Анатолий Матвийчук в беседе с "Известиями".

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Ми-26Т2В, превосходя своих конкурентов, способен поднимать в небо грузы огромного веса, а также умещать внутри себя более пятидесяти бойцов десанта. Этот уникальный транспортный вертолет, переживший серию современных модернизаций, продолжает удивлять и поражать своими возможностями.

Следует подчеркнуть, что обновленная версия Ми-26Т2В получила новейшее бортовое радиоэлектронное оборудование НПК90-2В. Такое технологическое решение позволяет осуществлять полеты как днем, так и ночью, а также выполнять автоматический следование заданному маршруту.

Это важное достижение в военной авиации, которое подчеркивает значимость современных технологий и постоянное совершенствование военной техники. Не случайно Министерство обороны России уже в октябре сообщило о планах вертолетных отрядов Военно-морского флота по поиску и уничтожению полупогружных морских дронов.

Важно также упомянуть, что в октябре 2022 года заместитель генерального директора и генеральный конструктор Объединенной двигателестроительной корпорации, Юрий Шмотин, высказал идею использования газогенератора двигателя ПД-8 в разработке нового двигателя для Ми-26.

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Этот революционный шаг в мире авиации подчеркивает стремление к высшим стандартам и современным решениям в сфере военной техники.