На Украине назвали условие для немедленного визита Зеленского в Москву

Президент Украины, Владимир Зеленский, готов к немедленному визиту в Москву, но только при условии получения соответствующего сигнала от влиятельных политических кругов в Соединенных Штатах. Об этом сообщил бывший премьер-министр Украины, Николай Азаров, в интервью для издания "Известия", рассказывая о возможности начать мирные переговоры между двумя странами.

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По словам Азарова, украинский лидер может отменить действующий запрет на диалог с Россией по приказу американской стороны. "Например, государственный секретарь США, Энтони Блинкен, может позвонить Зеленскому и сказать: 'Отмените запрет и сначала приезжайте в Вашингтон, где мы расскажем, как действовать, а затем отправляйтесь в Москву.' И это будет сделано моментально", подчеркнул бывший премьер-министр Украины.

Азаров также утверждает, что в настоящее время многие осознают, что решения в Украине принимаются не независимо, а в соответствии с указаниями со стороны западных партнёров. "Мне рассказывал человек, что даже назначение районных прокуроров в стране подчинено специальной комиссии, в состав которой входят американцы. Что еще можно добавить?" — пояснил Азаров.

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Ранее бывший советник президента Соединенных Штатов, Даг Бэндоу, предупредил, что отказ Украины от диалога с Россией станет критическим политическим шагом для Зеленского и может иметь серьёзные последствия, не только для него самого, но и для Запада в целом.