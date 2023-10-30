Глава Минобороны Израиля рассказал о психологических манипуляциях ХАМАС

В понедельник, 30 октября, Министр обороны Израиля Йоав Галант выразил обеспокоенность по поводу методов, используемых членами палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Галант заявил, что ХАМАС прибегает к "психологическим манипуляциям" в отношении пленников, что вызывает боль и давление у близких.

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"ХАМАС цинично эксплуатирует тех, кто нам дорог, они понимают масштаб страданий и психологического давления, которое оказывают", - подчеркнул глава Министерства обороны.

Галант также отметил, что правительство Израиля сосредоточило наилучшие умы, чтобы решить задачу по возвращению пленников домой.

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Вечером 29 октября стало известно, что Израиль отправил войска и танки в северную часть сектора Газа, и военная операция заявлена продолжительной - не менее шести недель. Подробности плана наземной операции, осуществляемой Израилем на территории Газа, стали известны агентству Bloomberg.