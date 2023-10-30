Россиянам рассказали о резком росте выплат по больничному в 2024 году

Социальные изменения в России подразумевают существенное увеличение максимальных выплат по больничному листу. Заслуженный юрист Иван Соловьев рассказал в интервью агентству "Прайм", что сначала в 2024 году они увеличатся в полтора раза, а затем в 2025 году достигнут вдвое больших значений по сравнению с текущими.

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Эксперт уточнил, что эти выплаты не входят в состав фонда заработной платы и не являются социальными пособиями. Работодатель будет обязан оплатить лишь первые три дня больничного листа, а все последующие будут покрываться средствами Социального фонда.

На сегодняшний день максимальная сумма, выплачиваемая за день болезни, составляет 2737 рублей, но только при условии наличия страхового стажа в восемь лет и более. Работники с меньшим стажем получают меньшие суммы.

Согласно проекту бюджета Социального фонда, в следующем году максимальная сумма выплаты за день на больничном увеличится до более чем 4100 рублей, а к 2025 году достигнет 5674 рубля, что в два раза превышает текущий уровень.

С 1 января 2024 года также вступит в силу законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 18,5 процента. МРОТ достигнет уровня в 19 242 рубля. Эта инициатива была поддержана президентом России Владимиром Путиным.

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Планируется также увеличение максимального пособия по беременности и родам до 794 тысяч рублей с 2025 года. По планам властей, эта сумма будет применяться к выплатам за 140 дней отпуска.