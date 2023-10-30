Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
NataVd
Юрист Соловьев: размер выплат по больничному в 2024 году вырастет в полтора раза
Россиянам рассказали о резком росте выплат по больничному в 2024 году

реклама

Социальные изменения в России подразумевают существенное увеличение максимальных выплат по больничному листу. Заслуженный юрист Иван Соловьев рассказал в интервью агентству "Прайм", что сначала в 2024 году они увеличатся в полтора раза, а затем в 2025 году достигнут вдвое больших значений по сравнению с текущими.

реклама

Эксперт уточнил, что эти выплаты не входят в состав фонда заработной платы и не являются социальными пособиями. Работодатель будет обязан оплатить лишь первые три дня больничного листа, а все последующие будут покрываться средствами Социального фонда.

На сегодняшний день максимальная сумма, выплачиваемая за день болезни, составляет 2737 рублей, но только при условии наличия страхового стажа в восемь лет и более. Работники с меньшим стажем получают меньшие суммы.

Согласно проекту бюджета Социального фонда, в следующем году максимальная сумма выплаты за день на больничном увеличится до более чем 4100 рублей, а к 2025 году достигнет 5674 рубля, что в два раза превышает текущий уровень.

С 1 января 2024 года также вступит в силу законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 18,5 процента. МРОТ достигнет уровня в 19 242 рубля. Эта инициатива была поддержана президентом России Владимиром Путиным.

рекомендации
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Планируется также увеличение максимального пособия по беременности и родам до 794 тысяч рублей с 2025 года. По планам властей, эта сумма будет применяться к выплатам за 140 дней отпуска.

#новости
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

1000 кошек спасены от забоя для нелегальной торговли мясом в Китае
На Украине анонсировали смарт-мобилизацию с выбором места службы
Yonhap: живущим год в аэропорту Сеула россиянам понадобилась гуманитарная помощь
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Сотрудники ЧВК Вагнер освободили золотые прииски для Центральноафриканской Республики
+
Eurasian Times: дрон-камикадзе "Ланцет" теперь может самостоятельно охотиться на цели
1
В России создали технологию, позволяющую одновременно контролировать до 500 000 дронов
1
Объемы заказов главного мирового производителя оборудования ASML для чипов рухнули почти в 2 раза
10
Blue Origin представила макет прототипа лунного корабля Blue Moon
+
Stars and Stripes: идущий к Израилю авианосец США заметили в Средиземном море
2
В современных играх бюджетная Radeon RX 6400 начинает обходить GeForce GTX 1080 Ti более, чем на 70%
21
Российские ученые-физики открыли новый сверхтяжелый изотоп
5
США разработали новую систему ПВО для Украины: ракеты Patriot будут запускаться советскими ЗРК
3
ОДК-Климов (Ростех) изготовит двигатели ВК-650В для испытаний Ansat
+
19fortyfive: ВСУ оказались в тупике разочарований и больших потерь, но ещё имеют надежду на прорыв
+
Ещё один авианосец США вошел в Средиземное море и направляется к берегам Израиля
+
Аналитик Антонов: рубль близок к перелому тренда и продолжит расти
1
Окончательные характеристики камеры Galaxy S24 Ultra демонстрируют изменения, внесенные Samsung
2
GTA 6 получит инновационную систему анимаций, затрагивающую весь игровой мир, в том числе NPC
1
Alan Wake 2 затмила Crysis и Cyberpunk 2077 — Radeon RX 580 выдает менее 1 FPS на минималках
17
Forbes: Украина возвращается к старым Т-72 из-за больших потерь танков Leopard 2
1
ВС РФ уничтожили два танка Leopard и две БМП Bradley на запорожском направлении
+
ЧВК Вагнер теперь официально является частью Росгвардии
4
МИД Египта: Израиль препятствует доставкам гуманитарной помощи в сектор Газа
3

Популярные статьи

Сколько будет стоить бензин на АЗС, если нефть будет бесплатной
8
Учимся выводить деньги с кошелька Steam
6
Собираем суперскоростной игровой ПК для реального энтузиаста – куда можно потратить 750 000р
22
Что нужно учитывать при выборе компьютерного корпуса
74
Итоги гоночного уик-энда 28-29 октября
1
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 40 тысяч рублей – вариант под апгрейд (Октябрь)
22
О том как депутат Гурулёв собрался "изолировать" 20% россиян
146
О прообразе американского самолёта-разведчика SR-71, спроектированный в СССР
3
Аномальная жара, вызванная глобальным потеплением, сделает Землю слишком жаркой для человека
16
Мои впечатления от посещения Fan Fest 23
9

Сейчас обсуждают

MAXIMST
20:37
На днях запущу на 4090FE, посмотрим че там в ультра с лучами….
Alan Wake 2 затмила Crysis и Cyberpunk 2077 — Radeon RX 580 выдает 0 FPS на минималках
Umid Xaydarov
20:37
офнули укров
Использовавшийся для организации беспорядков в Махачкале Telegram-канал будет заблокирован
Алексей Каверин
20:35
Да, кастрюли, под всем новостями вы должны быть уже под Москвой, а в реальности в результате контрнахрюка потеряли больше чем смогли занять.
Американское издание расположило Россию на первом месте в рейтинге сильнейших вооружённых сил
VRoman
20:33
AMD, если быть точнее
На серверном направлении объёмы поставок компонентов Intel упали на 35%
Китя.
20:32
Вся беда. это зеля. ему генералы уже говорят что все. а он нет типа до последнего хохла жадный скука на войне деньги делает. и зеле на хохлов по уху он же еврей.
О том как депутат Гурулёв собрался "изолировать" 20% россиян
Сергей Останин
20:26
А потом узнать про браузер kiwi в комментах :-)
Представлена инновационная материнская плата MAXSUN MS-iCraft Z790 White с необычным дизайном
Иван Горыныч
20:26
У арабов Газы нет даже танков.
Израильские танки перерезали ключевую дорогу Салах ад-Дин в секторе Газа
Алексей Васильев
20:25
Жалко, видео не могу прикрепить... Боже, какие клоуны... Вы в тикток посмотрите фестивали беспилотников в Китае! Какие фигуры они в воздухе рисуют, а дракон, вообще фантастика, и там не менее 800 бес...
В России создали технологию, позволяющую одновременно контролировать до 500 000 дронов
Иван Горыныч
20:24
Ростов за два дня.5🤣🤣🤣
Американское издание расположило Россию на первом месте в рейтинге сильнейших вооружённых сил
Иван Горыныч
20:23
Помнится 1 марта 2014, СФ РФ по просьбе Путина и под аплодисменты принял решение 347!!!😃😃😃 на ввод российских войск на территорию Украины, отжали Крым и 8 лет говнецом на Донбассе или кто-то ещё не...
Глава МО Шойгу: Россия сохраняет готовность к диалогу по Украине
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем