Аналитики оценили ущерб от войны с ХАМАС для экономики Израиля

Экономика Израиля столкнулась с потенциальным сокращением в четвертом квартале текущего года. В соответствии с прогнозом JPMorgan Chase & Co., на фоне эскалации в Секторе Газа, ВВП страны может уменьшиться на 11% по сравнению с прошлым годом. Эту информацию сообщает агентство Bloomberg.

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Однако, аналитики JPMorgan подчеркивают, что в целом экономика Израиля в 2023 году продолжит расти, ожидая прирост ВВП на уровне 2,5%, а в 2024 году - на 2%. Важно отметить, что возможны дополнительные риски, которые могут повлиять на эти прогнозы и сместить их в сторону снижения.

Аналитики также подчеркивают, что оценка воздействия конфликта на экономику Израиля остается сложной из-за недостатка данных и большой неопределенности относительно масштабов и продолжительности конфликта.

Вечером 29 октября стало известно, что Израиль начал военную операцию в северной части Сектора Газа, направив войска и танки. Ожидается, что эта операция продлится не менее шести недель.

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Эти действия могут серьезно повлиять на экономику страны и её долгосрочные перспективы развития, вызвав дополнительные вызовы и неопределенность.