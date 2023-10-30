В Конгрессе заявили о полной финансовой зависимости Украины от США

Украина продолжает зависеть от различных видов поддержки со стороны Соединенных Штатов, и, несмотря на это, Киев активно обращается с просьбами о финансовой помощи. Об этом сообщила член Палаты представителей от Республиканской партии, Марджори Тейлор Грин, через свой аккаунт в социальных сетях.

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"Украина полностью зависит от поддержки со стороны США и продолжает запрашивать дополнительные финансовые средства от американских налогоплательщиков", - подчеркнула она в своем сообщении.

Грин также подчеркнула, что она всегда высказывалась против финансирования Киева. В настоящее время она намерена принять ту же позицию в отношении выделения средств Израилю, поскольку для Соединенных Штатов приоритетом является помощь своим собственным гражданам, а не решение проблем других стран.

Ранее Марджори Тейлор Грин выразила мнение, что психическое здоровье американцев должно быть важнее, чем поддержка Украины, и призвала правительство направить средства на улучшение благосостояния своих граждан, а не на потребности Киева. Она напомнила, что Вашингтон регулярно выделяет Украине значительные суммы средств, а эти деньги могли бы быть использованы для решения внутренних проблем и потребностей американцев.

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Грин подчеркнула, что средства, которые усердно зарабатывают американские налогоплательщики, должны быть направлены на решение внутренних задач и потребностей народа Соединенных Штатов.