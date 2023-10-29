Из Ливана выпустили 10 ракет по Израилю

На территории Израиля зафиксирован пуск 10 ракет из Ливана, по данным сообщества Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), опубликованным в Telegram.

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Израильские военные ранее предупредили о воздушной тревоге в приграничном регионе, смежном с Ливаном. Сразу после этого было зафиксировано 10 ракетных пусков с ливанской территории в сторону Израиля. В ответ ЦАХАЛ приступил к ответным действиям.

Ранее движение "Хезболла" из Ливана сообщило о встречных огонях со стороны израильской пехоты у границы Ливана, отмечая наличие израильских военных в районе Аль-Маликия.

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Следует отметить, что правительство Ливана на данный момент находится в переговорах с руководством "Хезболла" с целью предотвратить участие движения в конфликте между Палестиной и Израилем. Власти Ливана опасаются, что начало наземной операции в секторе Газа может спровоцировать боевые действия со стороны боевиков против армии Израиля.