ВСУ обстреляли Курскую область

В результате инцидента, произошедшего в Деревне Городище Курской области, был обстрелян беспилотный летательный аппарат, который был вооружен взрывчаткой. Сообщается, что обстрел произошел со стороны Украины. Об этом информирует губернатор Курской области Роман Старовойт через свой Telegram-канал.

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Никто из жителей этой местности не пострадал в результате инцидента. Важно отметить, что обстрел не повлек за собой проблемы с электроснабжением и газоснабжением. Роман Старовойт также заверил, что продолжается оценка повреждений, и в случае необходимости будет предоставлена помощь в восстановлении поврежденной собственности.

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Интересно, что 28 октября беспилотный летательный аппарат, который был вооружен взрывчаткой, упал и был уничтожен на территории Курской области. Этот инцидент произошел всего в 100 метрах от российско-украинской границы. Военные среагировали на ситуацию и уничтожили аппарат с помощью контролируемого взрыва.