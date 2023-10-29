Российский полковник допустил продолжение украинского наступления

Вооруженные силы Украины могут продолжить наступление в холодное время, при условии поддержки президента Владимира Зеленского. Это мнение высказал полковник в отставке и военный эксперт, Юрий Кнутов, в интервью "Ленте.ру".

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Главнокомандующий украинскими войсками, Валерий Залужный, высказал обратное мнение, призывая к приостановке контрнаступления. Он обосновывает свою позицию состоянием украинской армии, ее недостаточной боеспособностью, проблемами с техникой и боеприпасами.

Зеленский, судя по мнению эксперта, стремится продолжить наступление, чтобы продемонстрировать результаты своей политики и привлечь дополнительные финансовые средства и оружие для контрнаступления. По его словам, три города, включая Артемовск, должны быть освобождены.

Однако разногласия между Залужным и Зеленским могут привести к утрате поддержки Запада из-за опасений украинского лидера относительно возможных неудач на поле боя.

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Таким образом, вопрос о продолжении наступления в Украине остается открытым и будет зависеть от решения президента и его команды.