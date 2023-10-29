Кадыров высказался о бойцах ЧВК «Вагнер»

Спецназ "Ахмат" пополнился более чем 170 бывшими членами Частных Военных Компаний "Вагнер". Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров через свой Telegram-канал и выразил своё мнение относительно этих новых вступивших в ряды спецназа.

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"В новой группе, которая выразила желание продолжить службу в нашей организации, насчитывается более 170 опытных воинов, имеющих богатый опыт боевых действий как на территории Донбасса и Украины, так и в других конфликтных зонах. Несмотря на то, что некоторые из них ранее имели контракты с ЧВК и перешли к нам, сейчас мы наблюдаем масштабное увеличение численности нашего личного состава", - отметил Кадыров.

Глава Чечни выразил уверенность в том, что и другие бывшие члены ЧВК последуют этому примеру и присоединятся к "Ахмату", после чего они будут объединены, сражаясь на стороне России.

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Ранее о массовом переходе бойцов ЧВК "Вагнер" в "Ахмат" сообщил командир Апти Алаудинов, и предполагается, что они примут участие в специальных операциях.