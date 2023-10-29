Власти Дагестана прокомментировали требование выселить израильтян из отеля

Глава Дагестана Сергей Меликов опроверг обоснованность призывов к выселению израильтян из отеля в Хасавюрте и назвал их фейками. О своей позиции он сообщил в Telegram-канале.

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События развернулись 28 октября у отеля "Фламинго" в Хасавюрте, где прошел пикет с требованием выселить якобы проживающих там израильтян. Глава Дагестана утверждает, что основанием для этого стали фейковые информационные материалы и провокации, на которые повелись доверчивые люди. Он подчеркнул, что распространение таких фейков создает негативные последствия, и молодые люди могли оказаться на грани нарушения закона.

Сергей Меликов также отметил, что этот инцидент связан с деятельностью экстремистских ресурсов, которые администрируются врагами России и не имеют отношения к Дагестану или исламу. Он призвал не поддаваться провокациям и не давать собой манипулировать.

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Ранее глава Дагестана высказал критику в адрес местных чиновников, использующих служебные автомобили с охраной. Он подчеркнул, что, ходя пешком, они могли бы чаще встречаться с местными жителями и общаться с ними, что способствовало бы более тесным взаимоотношениям.