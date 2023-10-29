Медведев раскрыл перспективы энергетического сотрудничества России и ЕС

Энергетическое сотрудничество между Европейским Союзом и Россией стоит на грани разрушения, и, судя по всему, этот разрыв будет продолжительным. Об этом сообщил Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности России, через свой аккаунт в социальной сети "ВКонтакте".

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"Европа приняла решение резко обрывать свои энергетические связи с Россией, и этот шаг сулит долгосрочные негативные последствия. Сейчас, приходится отметить, что Америка с радостью заменяет Россию на поставках своего сжиженного природного газа (СПГ) по завышенным ценам", — пошутил Медведев.

По мнению заместителя председателя Совбеза России, данное решение привело к существенному снижению экономической активности ведущих европейских стран, и восстановление их экономик будет долгим и, возможно, недостаточным.

"Это также негативно сказывается на менее развитых странах Западной Европы. Сложные времена наступили, и это может затянуться. Европейская комиссия снизила прогноз роста экономики еврозоны на 2023 год с 1,1 процента до всего 0,8 процента. Инфляция во многих европейских странах остается на высоком уровне, а цены на продукты продолжают расти", — подчеркнул Медведев.

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Заместитель председателя Совета безопасности России также заявил, что Европа, следуя советам США, усиливает свою враждебность по отношению к России. Тем не менее, по его мнению, Вашингтон не сможет полностью избавиться от зависимости от России, Китая и стран, представляющих Глобальный Юг.