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Axios: США готовятся к расползанию конфликта в Газе на весь Ближний Восток
В США начали готовиться к расползанию конфликта в Газе на весь Ближний Восток

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Администрация президента США Джо Байдена начала активные меры по урегулированию растущего конфликта в секторе Газа, охватывая весь регион Ближнего Востока. Эта информация поступила от портала Axios, ссылающегося на официальных представителей США и Израиля.

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Источники утверждают, что ключевой темой обсуждения стало возможное усиление конфликта в регионе. Министр обороны США Ллойд Остин и его израильский коллега Йоав Галант провели телефонные консультации, выразив опасение относительно роста активности шиитской группировки "Хезболла" из Ливана, поддерживаемой Ираном, на северных границах Израиля. Их мнение заключается в том, что такое повышение активности связано с военными операциями Израиля в секторе Газа.

Израильские власти предполагают, что "Хезболла" может попытаться усилить напряженность в регионе, но, вероятно, без полномасштабного конфликта. Однако ситуация, как предупреждают собеседники Axios, всегда может выйти из-под контроля, поэтому американские власти уже активно заботятся о безопасности своих военных в этом регионе.

Октябрь 7-го числа израильская армия объявила о ракетных атаках палестинских радикалов из сектора Газа на территорию Израиля. В ответ на это Армия обороны начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. 27 октября, как сообщалось, Израиль начал наземную военную операцию в Газе. Суббота, 28 октября, стала новой ступенью эскалации конфликта, когда Израиль перешел к наземным военным действиям в секторе Газа. Это развитие событий также подтвердило Министерство обороны Израиля. В тот же день бригады "Изз ад-Дин аль-Кассам", считающиеся военным крылом движения ХАМАС, атаковали военную базу "Зиким" Израиля ракетами и начали обстрел Тель-Авива.

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