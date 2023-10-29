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В Ростове-на-Дону обломки беспилотника, сбитого системой противовоздушной обороны, упали на территории 18-ти частных домов. Как сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале, инцидент произошел в Первомайском районе.
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По его информации, шестеро жилых домов получили повреждения, в частности, кровля, а также пострадал один автомобиль. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Логвиненко подчеркнул, что власти предпринимают необходимые меры для ликвидации последствий происшествия.
Губернатор региона Василий Голубев в своем посте, опубликованном 29 октября, подчеркнул успешную работу системы противовоздушной обороны, которая поразила цель в 11:25. В то же время, он призвал граждан сохранять спокойствие.