Украинский генерал уличил Зеленского в неспособности обеспечить оборону

Генерал Сергей Кривонос, который находится в отставке из Вооруженных Сил Украины (ВСУ), выразил серьезную критику в адрес президента Зеленского и его политики в оборонной сфере. Он утверждает, что Зеленский не обеспечил должной защиты своим войскам на направлении Купянска. В интервью YouTube-каналу Newsroom Кривонос подчеркнул, что действия киевского руководства замедляют процесс развития оборонной промышленности.

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Генерал также отметил, что Россия, несмотря на международные санкции, успешно развивает производство вооружения, в то время как Украина, по его мнению, не способна достичь подобных успехов даже при поддержке других стран. Он подчеркнул, что было необходимо провести работы по укреплению обороноспособности, особенно на направлении Купянска, чтобы избежать ситуаций, аналогичных той, что произошла в Артемовске.

Генерал Кривонос выразил убеждение, что поведение Зеленского, в том числе его запросы на дополнительное финансирование, вызывают недоумение и раздражение у лидеров стран, поддерживающих Украину. Он предсказывает, что эти действия могут оттолкнуть союзников в арабских странах, что было подчеркнуто и в статье газеты The Washington Post.

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Кривонос заключил, что мировое сообщество наблюдает за этими событиями, но не всегда полностью понимает, что происходит.