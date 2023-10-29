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NataVd
Медведев: Европе никто не даст гарантии, что зима не станет слишком холодной
Медведев высказался о гарантии на тепло в Европе предстоящей зимой

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Жителям Европы приходится беспокоиться о возможном наступлении холодной зимы, и гарантий на тепло не предоставляется. Такую ситуацию описал заместитель председателя Совета безопасности России, Дмитрий Медведев, в своем посте на «ВКонтакте».

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Он выразил свои сомнения относительно комфортной зимней жизни для европейцев. По его мнению, граждане Европы, хотя и стремятся избавиться от зависимости от энергии, поставляемой из России, все равно будут сталкиваться с ростом цен на тепло, несмотря на импорт сжиженного природного газа из Америки. Медведев утверждает, что ценовая политика, обеспечивавшая комфортную жизнь, окончательно ушла в прошлое.

Правительственный представитель Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры подчеркнул, что Европу ждет недостаток электроэнергии зимой. Он считает, что решение некоторых стран ЕС о досрочном закрытии атомных электростанций скорее политическое, не имеющее практического смысла.

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Кроме того, агентство Bloomberg предрекает проблемы в сфере зеленой энергии из-за неблагоприятных погодных условий. По их мнению, зимние погодные аномалии могут повлиять на производство электроэнергии солнечными и ветряными электростанциями.

#новости
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