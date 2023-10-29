Правительство Ливана выступило против участия «Хезболлы» в войне с Израилем

Ливанское правительство находится в процессе переговоров с руководством движения "Хезболла" с целью предотвращения его участия в конфликте между Палестиной и Израилем. Как сообщает издание The Washington Post, высокопоставленные ливанские чиновники выразили свою озабоченность насчет возможности начала наземной операции в секторе Газа, опасаясь, что это может привести к усилению вооруженных столкновений с израильской армией. Политики из Ливана проинформировали лидеров "Хезболла", что они против вооруженного конфликта, при этом понимая их обеспокоенность, но подчеркнули, что не могут позволить поражениям группы ХАМАС.

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Ливанские чиновники также указали на то, что после масштабной атаки ХАМАС 7 октября, которая вызвала разрушения и гуманитарный кризис в секторе Газа, даже те, кто поддерживал атаку, теперь опасаются возможного военного конфликта, который мог бы затронуть их собственные дома.

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29 октября стало известно, что Ливан подвергся ракетному обстрелу со стороны Израиля, что вызвало ответную реакцию со стороны ливанских властей.