В ДНР заявили об использовании Киевом шантажа российским газом

Украина усиливает попытки привлечь внимание США и Европы, используя газовый шантаж в отношении России. Советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин сообщил об этом агентству РИА Новости.

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Согласно его заявлениям, Киев стремится продолжать получать финансовую помощь и поддержку в области безопасности, от которой украинская администрация зависит уже несколько лет. В связи с этим столица Украины прибегает к угрозе перекрытия газопроводов.

28 октября стало известно, что Украина откажется от продления контракта на транзит российского газа через свою территорию в Европу. Срок действия текущего контракта истекает в конце 2024 года. Глава компании "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев заявил, что поставки газа в Европу продолжались исключительно в знак поддержки европейских партнёров.

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Президент России Владимир Путин ранее подчеркнул, что выплачивает Украине за транзит газа в соответствии с контрактными обязательствами перед своими партнёрами.