В сектор Газа стало поступать больше воды

В сектор Газа начал поступать дополнительный объем воды после того, как Израиль возобновил работу второго из трех водопроводов, направленных в этот регион. Об этом сообщает издание Times of Israel, ссылаясь на координатора правительственной деятельности на палестинских территориях (COGAT).

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Израиль ежедневно поставлял в сектор Газа 49 миллионов литров воды до начала последних событий. Сейчас поставки достигли 28,5 миллионов литров в день, что составляет чуть более половины предыдущего объема.

Первый водопровод был восстановлен на прошлой неделе, однако пока нет информации о запуске третьего водопровода. Представитель COGAT заявил, что нынешние объемы воды и продовольствия считаются достаточными для удовлетворения гуманитарных потребностей жителей сектора Газа.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность коллапсом гуманитарной системы в секторе Газа. По его словам, до начала недавних событий в регионе ежедневно прибывало до 500 грузовиков с гуманитарной помощью, тогда как сейчас их количество сократилось до всего лишь 12 грузовиков в среднем.

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