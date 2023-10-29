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Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией, общественный деятель Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с требованием привлечь к юридической ответственности журналиста Юрия Дудя, который внесен Министерством юстиции в реестр иностранных агентов. Это стало известно благодаря Telegram-каналу "Shot".
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Возмущению Бородина подверглись высказывания Дудя в свежем интервью с певицей Викой Цыгановой и её мужем. Журналист в грубой форме выразил свою позицию относительно СВО (сил вооруженных органов), цинично прокомментировал роль российских военных и добровольцев, а также выразил похвалу к Соединенным Штатам Америки. Отмечается, что данные высказывания будут рассмотрены в соответствии с российским законодательством, и их автор может быть привлечен к ответственности.
Недавно Виталий Бородин отказался удовлетворить требования актера театра и кино Данила Козловского об выплате символической суммы в один рубль в связи с иском о защите чести и достоинства. В ответ на это решение суда, который поддержал иск Козловского, Бородин подал апелляционную жалобу. Кроме того, общественник попросил проверить ситуацию по статье о дискредитации Вооруженных сил России.