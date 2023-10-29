В ходе визита он проведет важные переговоры с высокопоставленными американскими чиновниками

Согласно источнику, сообщает издание Bloomberg, министр обороны Саудовской Аравии, Халед бен Салман Аль Сауд, планирует посетить Соединенные Штаты. В ходе визита, запланированного на 30 октября, он проведет важные переговоры в Вашингтоне с высокопоставленными американскими чиновниками, включая главу Пентагона Ллойда Остина, госсекретаря Энтони Блинкена и советника по национальной безопасности Джейка Салливана.

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Этот визит приходится на непростое время, так как наблюдается острое обострение конфликта между Израилем и организацией ХАМАС в секторе Газа. Важно отметить, что ранее президент Ирана, Эбрахим Раиси, подчеркнул, что Израиль перешел "красные линии", а президент Турции, Реджеп Эрдоган, дал предупреждение Западу, говоря о возможной "войне креста и полумесяца". Ситуация требует внимательного наблюдения и анализа.