В Коми взорвался нефтяной резервуар

В поселке Верхнеколвинск, расположенном в Коми, произошел взрыв нефтяного резервуара, сообщает министр природных ресурсов и охраны окружающей среды республики, Екатерина Киселевич, в своем официальном канале в Telegram.

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Согласно предоставленной информации, инцидент произошел недалеко от Усинска. На данный момент на место происшествия выехала бригада пожарных. По начальным данным, в результате взрыва есть один пострадавший. Однако пока не известно, какова степень его травм.

Стало известно, что резервуар, в котором произошел взрыв, на момент происшествия был пуст, и там велись работы по его очистке. Министр Киселевич уточнила, что вероятной причиной инцидента стала детонация остаточных газов. В настоящее время на месте происшествия работают семь пожарных подразделений.

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Также стоит отметить, что ранее в Краснодарском крае произошел пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе, однако сотрудникам предприятия удалось оперативно потушить возгорание в течение 30 минут.