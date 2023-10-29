В России нашли плюсы в запрете импорта морепродуктов

Запрет на ввоз морепродуктов и рыбной продукции из Норвегии в Россию приобретает новые перспективы. По информации, предоставленной посольством России в Осло и РИА Новости, этот запрет рассматривается как шаг, способствующий развитию внутреннего рынка страны.

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Российский посол Теймураз Рамишвили подчеркнул, что данная мера предоставляет отечественным компаниям возможность занять ранее недоступные позиции на рынке. Он отметил: "Этот шаг создаст перспективы для российских производителей, которые могут расширить свое присутствие на внутреннем рынке, включая премиальный сегмент, и увеличить экспорт российской рыбной продукции в дружественные страны."

С 25 июля текущего года правительство России ввело запрет на импорт готовой продукции из рыбы и морепродуктов из стран, не считающихся дружественными. Эти страны включают в себя членов Евросоюза, Соединенные Штаты и, как упомянуто выше, Норвегию.

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Министерство экономического развития и торговли России утверждает, что отказ от импорта продукции из этих стран создаст возможность для российских производителей. Это сделает рынок более динамичным, увеличит разнообразие продукции и создаст дополнительные рабочие места.