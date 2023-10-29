Больница Красного Креста в Газе получила предупреждение от Израиля об ударе

Органы управления госпиталем Организации Красного Креста в секторе Газа были проинформированы израильскими военными о предстоящем ударе. Об этом сообщает агентство РИА Новости в своем отчете в воскресенье, 29 октября.

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По данным агентства, угрожаемым медицинским учреждением является госпиталь "Аль-Кудс", расположенный в секторе Газа. На его территории находится около 400 пациентов, а также укрылись примерно 12 тысяч местных жителей, ища защиты от продолжающихся бомбардировок. Спасательные службы отмечают, что по восстановлению связи им поступили одновременные заявки о помощи из 20 различных мест.

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29 октября сообщалось, что тысячи жителей сектора Газа ворвались в склады гуманитарной помощи и начали их разграбление.