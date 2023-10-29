В Ростове-на-Дону назвали последствия падения обломков сбитой ПВО цели

В Ростове-на-Дону произошли разрушения в результате падения обломков сбитой противовоздушной обороной воздушной цели, как сообщил губернатор региона Василий Голубев. Событие произошло 29 октября, когда система противовоздушной обороны успешно атаковала цель в 11:25 утра. Впоследствии, по уточненным данным, несколько обломков сбитой цели упали в Первомайском районе города Ростова, нанеся ущерб недвижимости. На данный момент оцениваются последствия инцидента, однако не поступило информации о пострадавших.

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Предварительно известно, что система противовоздушной обороны успешно отразила массовую атаку, в ходе которой 36 беспилотных аппаратов были задействованы вооруженными силами Украины.