Премьер-министр Израиля удалил свой пост, в котором он отрицал получение предупреждений о предстоящем нападении в секторе Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху удалил свое заявление из социальной сети X (ранее известной как Twitter), в котором он отрицал получение предупреждений о предстоящем нападении со стороны организации ХАМАС в секторе Газа. Эту информацию распространили ТАСС и израильская газета The Times of Israel.

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В своем посте Нетаньяху утверждал, что все утверждения о предупреждениях относительно атаки со стороны ХАМАС являются ложью. Согласно словам премьер-министра Израиля, на протяжении всех этапов событий ему не поступала информация о намерениях боевиков.

Согласно The Times of Israel, это заявление вызвало критику со стороны членов военного кабинета и лидера оппозиции, Яира Лапида.

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Ранее полиция Израиля разрешила провести акцию протеста у резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в городе Кесария.