Части ВСУ в районе Соледара стали испытывать патронный голод

Силовые структуры Украины в районе Соледара столкнулись с нехваткой боеприпасов для стрелкового оружия. Сообщается, что это произошло 29 октября, и данные поступили от командира разведгруппы батальона "Скиф" (Барс-35), как сообщает агентство ТАСС.

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Из отчетов российских разведчиков, осуществляющих радиоперехват украинских военных, стало известно, что солдатам приходится использовать боеприпасы калибра 5,45 и 7,62 поштучно. Этот дефицит боеприпасов в Вооруженных силах Украины начал проявляться в последние несколько недель, и это явление ранее не наблюдалось. Из-за этой проблемы с боеприпасами ВСУ снизили активность атак и обстрелов российских позиций.

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27 октября Вооруженные силы Украины заявили о сложной обстановке из-за продвижения войск Российской Федерации в районе Красного Лимана. По словам украинских военных, находящихся на передовой, ситуация в этом районе сравнивается с октябрем прошлого года, и она является одной из самых сложных за последний период времени.