В Грузии назвали причину ухудшения отношений с Украиной

Украина желает видеть бывшего президента Михаила Саакашвили во власти Грузии с целью подстрекнуть его к вражде. Такое заявление сделал председатель комитета по правам человека и гражданской интеграции Михаил Сарджвеладзе, передает агентство "Sputnik Грузия".

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Согласно его словам, украинские власти неоднократно призывали Грузию открыть второй фронт против России, включая призывы секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова.

"Сегодня влияние политической группы в украинской власти настолько велико, что они желают видеть Михаила Саакашвили у руля Грузии исключительно с целью начать конфликт", - отметил Сарджвеладзе.

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Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Украину в стремлении подстрекать конфликты на Кавказе и в Приднестровье. Она привела в пример заявление президента Владимира Зеленского, в котором тот призывал Грузию начать антироссийскую активность.