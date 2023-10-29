В секторе Газа разграбили склады с гуманитаркой

Жители сектора Газа, по информации телеканала Al Arabiya, проникли в склады гуманитарной помощи и вынесли продукты первой необходимости - пшеничную муку и средства гигиены. Сотрудники Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) подтвердили инцидент.

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"Тысячи людей ворвались на несколько складов и распределительных центров БАПОР в центральных и южных районах сектора Газа, похищая необходимые товары", - гласит официальное заявление.

Известно, что один из складов содержал грузы, поступившие из Египта. ООН выразило обеспокоенность по поводу нападения на гуманитарные склады, возможно, связанного с недостаточным поступлением продуктов, не удовлетворяющих нарастающие потребности населения.

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Параллельно в Израиле сообщили о числе израильских граждан, находящихся в заложниках в Газе. Официальный представитель Армии обороны страны, Даниэль Хагари, заявил, что количество израильтян, удерживаемых в секторе Газа, превышает 230 человек.