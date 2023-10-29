Силы ЦАХАЛ продолжают наземную операцию в Газе, прибегая к использованию беспилотников для нанесения ударов по противнику

За последние сутки Израиль провел атаки по 450 объектам радикальных группировок, включая движение ХАМАС, в секторе Газа. Эту информацию сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram 29 октября.

реклама

Силы ЦАХАЛ продолжают свою наземную операцию в Газе, прибегая к использованию беспилотников для нанесения ударов по противнику.

Согласно официальным данным, ночные бои на севере сектора привели к ранению двух солдат Армии обороны Израиля, включая офицера, которые в настоящее время находятся в госпитале.

Израиль начал вторжение на территорию Газы 27 октября после сообщений о передвижении танков ЦАХАЛ в этом направлении. По информации ХАМАС, их бригады сопротивляются израильским войскам на северо-востоке Газы.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде

Ранее в октябре палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля, после чего началась операция «Железные мечи» и введена полная блокада сектора Газа. Поставки воды, электроэнергии, медикаментов и топлива в регион остановлены.