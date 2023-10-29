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За последние сутки Израиль провел атаки по 450 объектам радикальных группировок, включая движение ХАМАС, в секторе Газа. Эту информацию сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram 29 октября.
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Силы ЦАХАЛ продолжают свою наземную операцию в Газе, прибегая к использованию беспилотников для нанесения ударов по противнику.
Согласно официальным данным, ночные бои на севере сектора привели к ранению двух солдат Армии обороны Израиля, включая офицера, которые в настоящее время находятся в госпитале.
Израиль начал вторжение на территорию Газы 27 октября после сообщений о передвижении танков ЦАХАЛ в этом направлении. По информации ХАМАС, их бригады сопротивляются израильским войскам на северо-востоке Газы.
Ранее в октябре палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля, после чего началась операция «Железные мечи» и введена полная блокада сектора Газа. Поставки воды, электроэнергии, медикаментов и топлива в регион остановлены.