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NataVd
Маск заявил об отсутствии попыток подключения к Starlink в секторе Газа
"На данный момент ни один терминал Starlink не попытался подключиться из сектора Газа. Но если такое произойдет, мы будем принимать экстренные меры, чтобы гарантировать, что этот терминал используется исключительно в гуманитарных целях"

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В секторе Газа не было обнаружено попыток подключения к сети спутниковой связи Starlink, как заявил американский миллиардер Илон Маск в своем твиттере, отвечая на заявление министра связи Израиля Шломо Каръи.

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Маск сделал данное заявление после высказывания о предоставлении помощи сектору Газа в связи с конфликтом с Израилем. Он также подчеркнул готовность предоставить Starlink организациям, имеющим международное признание и работающим в этом регионе.

Он заявил: "На данный момент ни один терминал Starlink не попытался подключиться из сектора Газа. Но если такое произойдет, мы будем принимать экстренные меры, чтобы гарантировать, что этот терминал используется исключительно в гуманитарных целях". Этим он ответил на заявление Каръи, который выразил опасения о возможном использовании спутников для "террористической деятельности" ХАМАС.

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Ранее министр связи Израиля объявил о разрыве связей с Starlink в ответ на обещание Илона Маска предоставить помощь сектору Газа.

#новости
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