"На данный момент ни один терминал Starlink не попытался подключиться из сектора Газа. Но если такое произойдет, мы будем принимать экстренные меры, чтобы гарантировать, что этот терминал используется исключительно в гуманитарных целях"

В секторе Газа не было обнаружено попыток подключения к сети спутниковой связи Starlink, как заявил американский миллиардер Илон Маск в своем твиттере, отвечая на заявление министра связи Израиля Шломо Каръи.

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Маск сделал данное заявление после высказывания о предоставлении помощи сектору Газа в связи с конфликтом с Израилем. Он также подчеркнул готовность предоставить Starlink организациям, имеющим международное признание и работающим в этом регионе.

Он заявил: "На данный момент ни один терминал Starlink не попытался подключиться из сектора Газа. Но если такое произойдет, мы будем принимать экстренные меры, чтобы гарантировать, что этот терминал используется исключительно в гуманитарных целях". Этим он ответил на заявление Каръи, который выразил опасения о возможном использовании спутников для "террористической деятельности" ХАМАС.

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Ранее министр связи Израиля объявил о разрыве связей с Starlink в ответ на обещание Илона Маска предоставить помощь сектору Газа.