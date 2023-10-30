ЦАХАЛ вновь призвал жителей севера Газы переехать на юг анклава

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призывает мирное население северного сектора Газа переселиться на юг страны, где им гарантирована гуманитарная помощь. Эту информацию предоставил пресс-секретарь ЦАХАЛ, бригадный генерал Даниэль Хагари, в заявлении, цитируемом газетой Times of Israel.

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Хагари подчеркнул, что переезд в более безопасные районы будет временной мерой и обеспечит гражданских жителей водой, продовольствием и медикаментами.

Кроме того, пресс-секретарь ЦАХАЛ сообщил о планах по расширению гуманитарных усилий в секторе Газа, которые реализуются при поддержке Египта и США. Эти усилия будут усиливаться в понедельник, 30 октября.

Ранее начальник генерального штаба Армии обороны Израиля Герци Халеви обосновал необходимость проведения наземной военной операции в секторе Газа, отметив, что цели военных действий требуют наземных операций. Он также подчеркнул, что это вторжение является необходимым для уничтожения врага.

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Следует отметить, что Израиль начал новую фазу военных действий, включая размещение сухопутных войск, включая пехоту и танки. Министр обороны Йоав Галант подчеркнул, что военные операции в секторе Газа будут продолжаться до появления дальнейших указаний.