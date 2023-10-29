В Китае заговорили об окончании контрнаступления ВСУ из-за событий в США

Новый спикер Палаты представителей США, Майк Джонсон, вступивший в должность, может повлиять на дальнейшее развитие событий на востоке Украины. Это предположение высказало издание South China Morning Post (SCMP).

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С избранием Майка Джонсона, представляющего стойкую республиканскую позицию и назначенного председателем Палаты представителей в Вашингтоне, возможно, связано завершение украинской контрнаступательной операции. Эти оценки приведены в материале SCMP.

Аналитики также отмечают, что Майк Джонсон выступает против предоставления помощи Украине. В этой связи Палата представителей США может отклонить запрос американского президента Джо Байдена о предоставлении финансовой поддержки как Израилю, так и Украине.

Согласно авторам статьи, введенные санкции в отношении России не оказали существенного влияния на российскую экономику. В случае, если санкции не приведут к результатам, и военные операции не дадут значительных изменений в ситуации, возможно, единственным вариантом для Киева будет прекращение боевых действий, - утверждают журналисты.

Ранее Майк Джонсон предложил разделить выделение $105 миллиардов между Израилем и Украиной, а также потребовал от Белого дома предоставления отчета о затратах на поддержку Украины.

Политик подчеркнул необходимость разработки ясного плана действий по Украине со стороны американской администрации.

Ранее журнал Foreign Policy заявил, что Россия не понесла существенных потерь из-за установленных Западом ограничений на цены на нефть.

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Критики этой меры отметили, что Россия смогла справиться с ограничениями, что делает этот метод неэффективным.