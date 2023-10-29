Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае ликвидировали

На территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае был зафиксирован пожар, который быстро и успешно ликвидировали сотрудники предприятия. Важно отметить, что инцидент не привел к пострадавшим или повреждениям, и не существует угрозы для предприятия и жителей близлежащих населенных пунктов.

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Согласно информации, предоставленной оперштабом региона в их официальном Telegram-канале, сотрудникам завода потребовалось всего полчаса, чтобы потушить возгорание. В настоящее время проводится расследование, чтобы установить причины инцидента. Ранее, местные жители сообщили о слышавшемся взрыве, произошедшем около 3:20 местного времени, который напоминал "звук газонокосилки", согласно информации из Telegram-канала SHOT.

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Данная ситуация была быстро и эффективно решена, и в данный момент органы проводят расследование, чтобы установить причины инцидента.