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Президент Ирана Эбрахим Раиси выразил озабоченность по поводу действий Израиля, называя их "пересечением красных линий". Эти слова были опубликованы в его официальном аккаунте в социальной сети X.
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Раиси предупредил, что такое поведение Израиля может привести к принятию определенных мер, но конкретные шаги не были уточнены. Важно отметить, что в сообщении также было указано, что США призвали Иран не вмешиваться в конфликт, хотя сами они продолжают активно поддерживать Израиль.
Ранее Эбрахим Раиси заявил, что Иран не причастен к нападению ХАМАС на Израиль и отверг обвинения в этом.
Тегеран уже ранее заявил, что не собирается напрямую вмешиваться в конфликт между Израилем и Палестиной, но не станет препятствовать атакам ливанской группировки "Хезболла" на Тель-Авив.